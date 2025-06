Grenki konec največje bromance zgodnjega 21. stoletja

V nadaljevanju preberite:

Marsikdo je tudi na teh straneh ugibal, kako dolgo bo trajalo sodelovanje dveh orjaških in nepredvidljivih egov, najvplivnejšega politika na svetu, predsednika ZDA Donalda Trumpa, in najbogatejšega človeka na svetu Elona Muska. Izkazalo se je, da ne prav dolgo. »Tako predvidevam, ja,« je na vprašanje, ali je njegove tesne vezi z Muskom konec, v soboto za ameriško televizijo NBC povedal Trump. Odgovor na vprašanje, ali je njun odnos pripravljen zakrpati, je bil še bolj skop in nedvoumen: »Ne.« Musku je zagrozil tudi z zelo resnimi posledicami, če bi začel podpirati demokrate. Očitno se je bromanca, ki se je začela lani poleti, končala po manj kot enem letu.

Kako in zakaj sta se našla ter kako in zakaj razšla najvplivnejši in najbogatejši mož na svetu?