Nemški kancler, ki bo ostal brez privilegijev

Schröder bo prvi nekdanji kancler, ki mu bodo odvzeli privilegije tega položaja.

Položaji v ruskih državnih družbah mu zagotavljajo več kot udobno življenje.

Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder bo prvi kancler v zgodovini Nemčije, ki bo izgubil privilegije, ki mu jih prinaša ta položaj. Dejstvo, da se ob ruskem napadu na Ukrajino ni hotel odpovedati finančno privlačnim funkcijam v podjetju Severni tok 2 AG ter v ruski naftni družbi Rosneft niti prijateljevanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je bilo vendarle preveč tudi za vlado, ki jo vodi njegova stranka SPD. O predlogu odvzema privilegijev, ki so ga po več tednih usklajevanja pripravili v koaliciji, naj bi po poročanju nemških medijev glasovali še danes.

Grafit ruskega predsednika Vladimirja Putina in nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja v galeriji East Side v Berlinu. Na grafitu je napis: Moj bog, pomagaj mi preživeti to smrtonosno ljubezen. Foto Anne Barth/Reuters

Nekdanji kancler iz vrst socialnodemokratske SPD je v nemški politiki in javnosti skrbel za nelagodje in kontroverzne razprave, že preden je Rusija napadla Ukrajino. Mnogi Nemci so mu očitali bogato plačane pozicije v ruskih državnih naftnih koncernih, ki so mu po informacijah časnika Der Spiegel na leto prinašale kar okoli 600.000 evrov prihodkov. Ob tem velja spomniti, da je bil Schröder tisti, ki je tik pred sestopom z oblasti z rusko državo sklenil pogodbo, ki je kasneje vodila v izgradnjo zdaj sicer že pokopanega projekta plinovoda Severni tok 2. In le nekaj dni po koncu svojega kanclerskega mandata leta 2005 ga je ruski predsednik Vladimir Putin že zaposlil v družbi, ki je bdela nad projektom Severni tok 2. Nekdanji nemški kancler si je tako vsekakor uspešno tlakoval pot do finančno bogatega nadaljevanja kariere zunaj nemške politike.

Gerhard Schröder je več kot dve desetletji tesen prijatelj in zagovornik ruskega predsednika. Foto Grigory Dukor/Reuters

Prijateljstvo s Putinom premočno

In temu se ni pripravljen odpovedati. Za nobeno ceno. Ko je Rusija napadla Ukrajino, se je znašel pod plazom zahtev, naj vendarle odstopi z vseh položajev v ruski naftni industriji in se odpove predsedniku Putinu, s katerim že dolga leta gojita tesno prijateljstvo. A kritike na račun svojega prijatelja Putina ni zmogel izreči niti se odpovedati položajem, ki mu zagotavljajo več kot udobno življenje. V stranki SPD so ga pozvali, naj iz nje izstopi, na univerzi v Göttingenu, naj vrne častni doktorat, v mestu Hannover, naj vrne naziv častnega meščana.

Vsi nekdanji nemški kanclerji ob koncu mandata dobijo prostore in osebje, vključno s tajništvom, šoferji in varnostniki. Na fotografiji nekdanja kanclerka Angela Merkel in njen naslednik Olaf Scholz. Foto Fabrizio Bensch/Reuters

Da je tudi aktualna nemška vlada, ki jo vodi SPD Olafa Scholza, sprevidela, da je za Nemčijo vedenje nekdanjega kanclerja škodljivo, je bilo le vprašanje časa. Pritiski z vseh strani, še posebej iz opozicije, so bili preveliki. Četudi se stranka za izključitev Schröderja ni odločila, je privolila v odvzem privilegijev, ki jih ima kot nekdanji kancler. Vsi nekdanji nemški kanclerji ob koncu mandata dobijo prostore in osebje, vključno s tajništvom, šoferji in varnostniki, kar je v Schröderjevem primeru državni proračun stalo okoli 400.000 evrov na leto. Tudi nekdanji kanclerki Angeli Merkel je država zagotovila osebje in poslovne prostore, ki jih lahko uporablja po svoji presoji. Schröder bo tako, če bodo v vladi potrdili odvzem privilegijev, izgubil osebje, ki mu je na voljo v njegovih pisarnah, povezanih s statusom nekdanjega kanclerja. Izjema je le zagotavljanje varnosti.

To pa bo po novem grozilo tudi vsem drugim nemškim kanclerjem. Predlog namreč predvideva spremembe ureditve privilegijev za nekdanje kanclerje, po katerih bodo ti do osebja in drugih ugodnosti upravičeni le, če bodo funkcijo nekdanjega kanclerja opravljali v duhu tega položaja in če bodo opravljali nekatere stalne obveznosti. Prav na tej točki bi se lahko zapletlo, saj te obveznosti (še) niso določene. Nekdanji kancler Schröder bi se zato lahko tudi pritožil. Mu bo pa še vedno ostalo okoli 8000 evrov mesečne pokojnine.