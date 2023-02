Papež v Kongu pozval k boju proti nasilju in korupciji

Papež Frančišek, ki se trenutno mudi na obisku Demokratične republike Kongo, je danes na srečanju z okoli 65.000 verniki na nogometnem stadionu v Kinšasi prebivalce Konga pozval k boju proti nasilju in korupciji v državi. »Vi bodite tisti, ki spreminjate družbo, tisti, ki zlo spreminjate v dobro, sovraštvo v ljubezen, vojno v mir,« je dejal.

»Ne dovolite, da z vami manipulirajo posamezniki ali skupine, ki vas poskušajo izkoristiti, da bi vašo državo obdržali v primežu nasilja in nestabilnosti, da bi jo lahko še naprej nadzorovali, ne da bi komu odgovarjali,« je Frančišek dejal množici na Stadionu mučencev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zbrane je pozval, naj gradijo boljšo prihodnost za Cerkev in svojo državo. »Ste del večje zgodovine, ki vas kliče, da prevzamete dejavno vlogo graditeljev občestva, zagovornikov bratstva in neomajnih sanjačev o bolj združenem svetu,« je dejal in dodal, naj nikoli ne podležejo »strupenim skušnjavam korupcije«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kasneje se bo poglavar Katoliške cerkve srečal še z jezuitskimi voditelji in duhovniki v državi. Po uradnih podatkih je v DR Kongo okoli 40 odstotkov prebivalcev katoličanov, Cerkev pa ima kljub sekularizmu, ki je zapisan v ustavi, velik vpliv.