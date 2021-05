Pozabili na svoje pomorščake

V nadaljevanju preberite:

Pomorščaki niso bili vključeni v nobenega od dosedanjih vladnih protikoronskih paketov, opozarjajo v Društvu za pomorsko pravo Slovenije. So pa v razmerah, ki jih kroji pandemija, v veliki stiski zaradi oteženega vkrcanja na ladje. Posledično marsikdo med njimi ne izpolnjuje pogojev za uveljavitev posebne obdavčitve.



Strokovnjakinja za pomorsko delovno pravo Lana Krznarič pojasni, da lahko pomorščaki, ki so na ladji vkrcani vsaj šest mesecev – kar pomeni, da so za ta čas odsotni iz Slovenije –, v skladu z zakonom o dohodnini uveljavljajo za 50 odstotkov znižano davčno osnovo. Pomorščaki so upravičeni do posebne davčne obravnave, ker si socialno varnost zagotavljajo sami.