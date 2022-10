Prepovedi prodaje avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje po letu 2035

Članice EU in evropski parlament so v četrtek dosegli okvirni dogovor o strožjih standardih glede izpustov ogljikovega dioksida (CO 2 ) za nove avtomobile in kombije, so sporočili iz Bruslja. Na podlagi dogovora od leta 2035 dalje v EU ne bo mogoče prodajati novih vozil z motorji na notranje izgorevanje.