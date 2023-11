Propagando ustaviti. In narediti Gazo cvetočo

V nadaljevanju preberite:

Ukrajina je pokazala, da se brez Elona Muska in njegovega satelitskega interneta ni mogoče upirati močnejšim napadalcem. Po predstavitvi posnetkov divjanja Hamasovih napadalcev 7. oktobra je Musk privolil v nadzor izraelskega ministrstva za komunikacije nad Starlinkom v Gazi. Najbogatejši zemljan je prevzel twitter, zdaj x, »da bi po vsej zemeljski obli spodbujal svobodo tiska«, in je med spopadanjem s tako imenovano prebujeno (woke) javnostjo dregnil v nekatere judovske organizacije in Američane.