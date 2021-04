Razvrat po ameriško

Čeprav so današnji časi čudno puritanski, so (ženska) golota, erotika in pornografija vseprisotne, od tiska in televizije do filma in predvsem spleta. Zato je marsikomu nenavadno, kakšno zgražanje so v 50. letih prejšnjega stoletja povzročile prve slečene fotografije, ki so se pojavile v množičnem tisku. Eden pionirjev na tem področju je bil gotovo pokojni Hugh Hefner, ustanovitelj legendarne revije Playboy.