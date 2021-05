Športniki bodo v Tokiu precepljeni

Na Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok) predvidevajo, da bo večina nastopajočih športnikov na olimpijske igre v Tokiu prišla cepljena proti covidu-19



»Velika večina v olimpijski vasi bo cepljena,« je dejal tiskovni predstavnik Moka Mark Adams in imel pri tem v mislih tudi trenerje in spremljevalno osebje.



Adams je ob tem še enkrat potrdil, da v Moku skušajo na različne načine pomagati vsem športnikom, ki se želijo cepiti.



To vključuje tudi majski dogovor s podjetjema Biontech in Pfizer, ki bosta dobavila cepivo za udeležence iger. Prve odmerke bodo športnikom zagotovili že maja. Adams je ob tem izpostavil, da odmerki, namenjeni športnikom, ne bodo vplivali na dobavo cepiva posameznim državam, saj gre za omejeno število.



Še vedno pa organizatorji iger in Mok niso dogovorili zdravstvene politike oziroma, ali bodo imeli cepljeni športniki manj omejitev v koronskem mehurčku med igrami od tistih, ki cepiva ne bodo prejeli. Že zdaj pa je jasno, da bodo morali športniki najmanj dva dni po nastopu zapustiti prestolnico Dežele vzhajajočega sonca.



Doslej so po izjavah Moka znana imena 7800 športnikov, ki so si zagotovili nastop v Tokiu, kar je več kot 70 odstotkov od skupaj 11.000 nastopajočih. Končni seznam bo znan do 29. junija, ko bo preko dodatnih kvalifikacij znanih še 10 odstotkov udeležencev ter 20 odstotkov preko še preostalih kvalifikacij.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: