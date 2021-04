Testiranje šolarjev bo na srednjih šolah steklo 16. aprila, v osnovnih maja

Po podatkih sledilnika za covid-19 so včeraj v Sloveniji ugotovili 1049 novih okužb. Opravili so 4588 PCR testov in 43736 hitrih antigenskih testov, delež pozitivnih po metodi PCR je bil 22,9-odstoten. Umrli so še štirje oboleli s covidom-19.

Ocena skupnega števila aktivnih primerov trenutno znaša 13.786, sedemdnevno povprečje okužb pa je po vladnih podatkih zraslo na 1014. Hospitaliziranih je 617 obolelih, od teh 146 na intenzivni negi.Na vladni novinarski konferenci sodelujejo, ki je bil marca imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, strokovni direktor Pediatrične klinikeiz NIJZ in psihologinja iz Društva psihologovV državi ostaja visoka 14-dnevna incidenca okužb, namreč 652,5, 7-dnevna znaša 337,9.Dr. Franc Vindišar je predstavil prihajajoče samotestiranje učencev. Ponovil je, da bo prostovoljno in brezplačno, izvajali ga bodo enkrat tedensko. Začnejo v petek, 16. aprila, na srednjih šolah, testiranje učencev zadnje triade osnovnih šol pa bo sledilo takoj po prvomajskih praznikih.Na ministrstvu računajo, da bodo na šolah prevzeli teste na regijskih izpostavah, pridobili soglasja staršev oziroma zastopnikov šolarjev, da bodo poskrbeli za razdeitev testov učencem, in da bodo v primeru pozitivnih testov ukrepali v skladu z navodili NIJZ.