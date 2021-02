Strateški kompas kaže v smeri Nata

V nadaljevanju preberite:

Voditelji članic Unije so sklenili, da bodo ostali zavezani strateškim ukrepanjem in povečanju zmogljivosti EU za samostojno delovanje. A Severnoatlantsko zavezništvo ostaja nenadomestljivo. Nato sledi EU in se tudi usmerja v podnebno politiko. Z Joejem Bidnom se napoveduje nov začetek v čezatlantskih odnosih. Strateška avtonomija bi bila za EU dolg in drag projekt.