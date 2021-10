Trk dveh evropskih svetov v Bruslju

Glavni temi na današnjem vrhu EU bosta energetska draginja in Poljska. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen vidi kot glavni odziv na energetsko krizo pospešitev zelene tranzicije k čisti energiji. Glede Poljske je pričakovana žgoča razprava. Na vrhu se bosta lahko pogovorila tudi nizozemski in slovenski premier, Mark Rutte in Janez Janša, ki sta prejšnji teden sporekla na twitterju. To sicer utegne biti zadnji vrh, na katerem sodeluje nemška kanclerka Angela Merkel.