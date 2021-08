TV namigi: Sekirca v med, Odred odpisanih in Ledena doba 5

Ponedeljek, 30. avgusta



Sekirca v med: POP TV ob 20.00



Odred odpisanih: Kanal A ob 20.00



Ledena doba: Veliki trk: Planet TV ob 19.45

Hribarjevi so preprosta družina iz manjše vasi Podgorje pri Kamniku. Oče Janko in mama Majda sta poročena že več kot trideset let njuna ljubezen sega še v študentske čase, ko je Majda zaradi ljubezni pustila študij. Tu so še njuni trije otroci, dvojčka Anja in Luka ter najmlajša Špela.Običajna družina so, dokler na loteriji ne zadenejo 55 milijonov evrov, kar jim temeljito pretrese njihov vsakdan. A od tega zneska hoče imeti vsak nekaj. Najprej njuni trije otroci, nato soseda Rozika, pa še kdo bi se našel. Le kako se bosta Hribarjeva spopadla s svetom bogatih?Odred predstavi skupino najbolj nevarnih zlikovcev, ki jih iz zapora rekrutira brezkompromisna vladna agentka za najbolj smrtonosne naloge. Njihova naloga: rešiti svet pred apokalipso. A se moštvu hitro posveti, da niso bili izbrani za to, da jim naloga uspe, temveč da nanje zvalijo krivdo, ko jim bo spodletela.Film se začne zelo stripovsko, vendar po razgibani prvi tretjini spremeni žanr v vojni film, a ima šibko točko: neprepričljivega negativca in preslab razvoj likov. Prav te dni je v kinu drugi film iz franšize, in sicer Odred odpisanih: Nova misija.Peti del uspešne animirane franšize spremlja stare junake na novi nevarni pustolovščini, katere povod je kot vedno nerodni veveriček. Neumorni iskalec želodov Praskež s svojo večno nerodnostjo znova poskrbi za popoln kaos galaktičnih razsežnosti.Ko začnejo na Zemljo deževati uničujoči meteoriti, morajo večni prijatelji Sid, Mani in Diego zaščititi trop pred izumrtjem.