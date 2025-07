V Cerknem nezadovoljni z ukrepi za poplavno varnost, obrnili so se na inšpekcijo

Več kot 70 prebivalcev dela Cerknega ob reki Cerknici, ki se ob velikem deževju soočajo s poplavljanjem vodotoka, je maja v javnem pismu cerkljanskemu županu očitalo neaktivnost pri reševanju problematike. Župan jim je po mesecu in pol poslal pojasnila, podpisniki pisma pa so zaradi poznega odgovora že pred tem podali prijavo inšpekciji.

Prebivalci Cvetkove ceste, Bevkove ulice, Glavnega trga in Goriške ceste v pismu župana Gašperja Uršiča opozarjajo, da od uničujočega poplavljanja Cerknice julija leta 2023 v tem delu Cerknega niso izvedli nobenih ukrepov za povečanje poplavne varnosti.

»Začasna varovala, ki so jih na točkah poplavljanja na pobudo ogroženih prebivalcev tedaj postavili cerkljanski gasilci in ki so vzbujala prebivalcem občutek večje varnosti, je dal župan kmalu odstraniti,« pojasnjuje predstavnik podpisnikov Marijan Bavcon. Ob napovedi ponovnih poplav maja letos so bili zopet primorani sami zaščiti lastno varnost in lastnino s protipoplavnimi ukrepi.

V javnem pismu zato od župana pričakujejo konkretne ukrepe, najprej odstranitev naplavin v strugi Cerknice in Zapoške ter poglobitev strug za večjo pretočnost vodotokov. Razočarani, ker jim župan ni odgovoril v postavljenem 15-dnevnem roku, so na podlagi uredbe o upravnem poslovanju podali prijavo pristojnemu inšpektoratu.

Pozen županov odgovor

Župan Uršič je sicer v odgovoru, poslanem v torek, pojasnil, da je za urejanje vodotokov, tudi odstranjevanje naplavin in poglabljanje strug, ter za protipoplavno zaščito in sanacijo škode po poplavah pristojna država oziroma ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode ter koncesionarji kot izvajalci del. Občina medtem z državnimi službami sodeluje pri načrtovanju, usklajevanju ukrepov in opozarjanju na nujnost posredovanj.

Poplavno varnost Cerknega so sicer že pred poplavami leta 2023 povečali z regulacijo strug hudournikov na območju naselja. Predloge urejanja vodotokov skozi Cerkno je zajela posebna projektna naloga, vendar direkcija za vode rešitev, tudi tistih, ki jih je sprva sama predlagala, po županovih navedbah ni potrdila, ker zaradi zahtevnosti terena ne bi mogli zadostiti zahtevam mehanizma EU za okrevanje po koronski krizi, ko gre za zagotavljanje trajnostnih zelenih rešitev.

Poplavljeno Cerkno. FOTO: Pgd Cerkno

»Začasna varovala, ki so jih postavili gasilci, so bila postavljena brez ustreznih izračunov ter soglasij pristojnih občinskih inštitucij, zato sem naročil njihovo odstranitev,« je pojasnil župan. V odgovoru je dodal tudi seznam že izdelanih projektov na vodotokih v sklopu načrtovane sanacije po poplavah julija leta 2023, ki čakajo na državno financiranje. Koncesionar medtem že izvaja urejanje vodotoka Trševka ter lokalne ceste ob njem v skupni vrednosti okoli dveh milijonov evrov.

Za strugo Cerknice na odseku od konca od Cerknega do Dolenjih Novakov je koncesionar izdelal hidrološko hidravlično analizo ter na njeni podlagi idejno zasnovo ureditve Cerknice, ki je povezana tudi z nujnimi ureditvami državne ceste, o čemer tečejo skupna usklajevanja med občino, direkcijo za infrastrukturo in direkcijo za vode. Po letošnjem majskem neurju so bila medtem izpeljana nujna interventna dela v vrednosti 255.400 evrov za zagotovitev pretočnost vodotokov, je v odgovoru še pojasnil župan.

V pogovoru za radio Primorski val je medtem Uršič napovedal, da bo na prvem naslednjem sestanku z zahtevami iz javnega pisma prebivalcev Cerknega seznanil tudi direkcijo za vode.