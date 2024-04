V Pakistanu v prometni nesreči tovornjaka 17 mrtvih

Na jugozahodu Pakistana je v prometni nesreči tovornjaka, ki je v sredo zvečer padel v sotesko, umrlo najmanj 17 ljudi, 41 je poškodovanih. Nesreča se je zgodila na poti do svetišča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nesreča se je na poti do svetišča zgodila okoli 22. ure po lokalnem času v provinci Balučistan. Voznik je vozil prehitro in v ovinku izgubil nadzor nad vozilom, zaradi česar je tovornjak s potniki padel v sotesko, so danes sporočile lokalne oblasti.

Večino ranjenih so prepeljali v bolnišnico v Karačiju.

V Pakistanu so prometne nesreče s smrtnimi žrtvami pogoste, saj nimajo visokih varnostnih standardov. Januarja lani je umrlo 41 ljudi, ko je avtobus v provinci Balučistan padel v sotesko in zagorel.