Vesna Prodnik v upravo Telekoma

Nadzorniki Telekoma Slovenije so danes na predlog predsednika uprave na mesto članice uprave za področje tehnologije imenoval Vesno Prodnik. Vesna Prodnik bo štiriletni mandat nastopila 14. novembra 2022.

Vesna Prodnik je univerzitetna diplomirana inženirka elektrotehnike in magistrica komunikoloških znanosti. Ima 23 let delovnih izkušenj na področju elektronskih komunikacij in je strokovnjakinja za nove tehnologije ter regulativo elektronskih komunikacij. Od leta 2006 je kot direktorica in vodilna svetovalka delovala v različnih svetovalnih podjetjih v dejavnosti telekomunikacij, kjer je vodila različne strateške in investicijske telekomunikacijske projekte v regiji JV Evrope.

Mitja Štular sporazumno končuje mandat.