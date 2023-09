Wizz Air z ljubljanskega letališča tudi v Skopje

Wizz Air širi ponudbo letov z ljubljanskega letališča. Včeraj, 27. septembra, je vzpostavil povezavo v Skopje, kamor bo lete ponujal dvakrat na teden, vsako sredo in nedeljo. Skopje je že 23. redna letalska povezava, ki je z ljubljanskega letališča na voljo v poletnem voznem redu. Sredi septembra je z Brnika poletel 900.000. potnik, do konca leta je pričakovati, da bo prek Letališča Ljubljana potovalo več kot 1,2 milijona potnikov, so sporočili iz Fraporta, ki upravlja letališče v Ljubljani.

Nova povezava bo pripomogla, da bo ljubljansko letališče okrevalo na nivo pred stečajem Adrie Airways.