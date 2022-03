Za neupravičeni kazenski pregon zahteva 127 tisočakov

V nadaljevanju preberite:

Leta 2007 je takratni novinar TV Slovenija Vladimir Vodušek v TV Dnevniku objavil pogovor s poslancem, kasneje premierom Antonom Ropom, v katerem je ta dejal, da naj bi se slovenski in hrvaški premier Janez Janša in Ivo Sanader pred slovenskimi parlamentarnimi volitvami 2004 dogovarjala o incidentih v Piranskem zalivu in da je pogovore prestregla Sova.

Ker ga je sodišče sprva v kazenskem postopku spoznalo za krivega izdaje tajnih podatkov, nato pa ga je na ponovljenem sojenju pravnomočno oprostilo, zdaj Rop zaradi škode, ki mu je nastala, od države terja dobrih 127 tisoč evrov.

Ropa so konec 2013 na ljubljanskem okrajnem sodišču spoznali za krivega izdaje tajnih podatkov in ga obsodili na deset tisočakov denarne kazni. Dve leti kasneje je višje sodišče sodbo potrdilo, a jo je leta 2016 vrhovno sodišče razveljavilo in postopek vrnilo na začetek. Okrajno sodišče ga je v ponovnem odločanju oprostilo, oprostilno sodbo pa je potrdilo tudi višje sodišče.