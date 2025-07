Zelenski: Marshallov načrt in več sredstev za obrambo

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko Rusija krepi zračne napade na Kijev in druga mesta, je Rim ta teden prizorišče enega od največjih politično-gospodarskih dogodkov v podporo napadeni državi. Na dvodnevni konferenci o obnovi Ukrajine, ki se bo končala jutri, je okoli 3500 udeležencev, na čelu z evropskimi voditelji, mednarodnimi organizacijami in približno 2000 podjetji. Gostiteljica italijanska premierka Giorgia Meloni je ob začetku poudarila, da je »vlaganje v Ukrajino vlaganje v nas same«, ter dodala, da so bile za obnovo države dane zaveze v vrednosti več kot 10 milijard evrov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v uvodnem nagovoru spomnil na ruske napade na Kijev in druge dele države v zadnjih dneh, ki dokazujejo, da predsednika Vladimirja Putina ne zanima končanje vojne. »Rusija se ne pripravlja na mir – to zdaj vidimo vsi,« je poudaril. Spomnil je, da je Kremelj zavrnil vse predloge za končanje konflikta in se namesto tega odločil za novo stopnjevanje nasilja. »Putin hoče, da naši ljudje zapustijo Ukrajino, da trpijo, da so njihove hiše, šole in bolnišnice uničene.«

Zaradi oddaljenih možnosti za premirje je zbrane pozval k povečanju finančne pomoči za obrambo. »Ruske napade je treba ustaviti. To je mogoče doseči le z večjimi vlaganji. Potrebujemo nove rakete, nove obrambne sisteme,« je bil jasen. V nadaljevanju je preusmeril pozornost na obnovo države, pri čemer se je zavzel za oblikovanje jasne strategije, primerljive z Marshallovim načrtom na stari celini po drugi svetovni vojni, ter za uporabo zamrznjenega ruskega premoženja. Prav tako je poudaril, da bodo pri izgradnji povojne Ukrajine sodelovali le pravi partnerji.