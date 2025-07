Pedro Sánchez kljub pritiskom ne bo vrgel puške v koruzo

V nadaljevanju preberite:

Španski premier Pedro Sánchez, ki išče izhod iz korupcijske afere v vrhu socialistične stranke (PSOE), je dane stopil pred poslance. V težko pričakovanem nastopu je poskušal obnoviti zaupanje volivcev ter prepričati parlamentarne partnerice, ki so omogočile, da je pred dvema letoma ostal na čelu vlade, naj mu tudi tokrat ne obrnejo hrbta.

Socialistični premier, ki je prišel na čelo vlade z obljubo o transparentnejši politiki in očiščenju institucij, se spoprijema z največjo krizo v karieri. V zadnjih tednih javnost in medije zaposlujejo vedno nove podrobnosti o finančnih nečednostih nekaterih najvišjih članov njegove stranke, vrhovno sodišče pa je prejšnji mesec odredilo pripor za domnevno glavno figuro korupcijske afere v vrhu PSOE in Sánchezovega tesnega političnega sopotnika Santosa Cerdána, ker naj bi prejemal in razdeljeval podkupnino v zameno za podeljevanje javnih naročil. Prav tako poteka postopek proti nekdanjemu ministru za promet in Cerdánovemu predhodniku na vplivnem položaju organizacijskega sekretarja PSOE Joséju Luisu Ábalosu, ki se otepa obtožb o prejemanju provizij za posredovanje pri pogodbah za zaščitne maske med pandemijo covida-19.

Da bi omejil politično škodo, se poskuša Sánchez distancirati od nekdanjih tovarišev, ki so igrali pomembno vlogo pri njegovem vzponu na vrh španske politike, pri čemer vztraja, da je afera omejena zgolj na člane stranke, ki so jih že izločili iz lastnih vrst. Te argumente je bilo razbrati tudi v njegovem današnjem nastopu v spodnjem domu parlamenta.