Trumpova ameriška revolucija spreminja tudi Evropo

Predsednik Donald Trump vztrajno spreminja ameriško družbo, identiteto države in preizkuša vzdržljivost institucij. V pol leta od republikančeve vrnitve v Belo hišo so se ZDA iz zagovornice liberalne demokracije prelevile v zastavonošo iliberalizma in gospodarskega protekcionizma. Vendar ti pretresi niso omejeni le na Severno Ameriko, temveč segajo tudi na drugo stran Atlantika, je razvidno iz obsežne javnomnenjske raziskave, ki jo je Evropski svet za zunanje odnose (ECFR) opravil v 12 evropskih državah pred jutrišnjim vrhom Nata v Haagu.

Trumpova »revolucija« je na stari celini zatresla oziroma zamajala prepričanja, na katerih je po drugi svetovni vojni temeljila evropska varnostna politika. K preoblikovanju politične in geopolitične identitete Evrope prispevajo krhanje ameriškega obrambnega dežnika, možnost umika ameriških vojakov, preobrazba Nata, omejevanje svobodne trgovine in razrast agresivnega nacionalizma.

Preobrazba Evrope iz mirovnega v vse bolj izrazito vojaški projekt se je začela že z rusko agresijo na Ukrajino, Trump pa jo je samo še pospešil. Iz raziskave je razbrati, da v Evropi vlada široko soglasje o dvigu izdatkov za obrambo. Temu je »odločno« ali »deloma« naklonjena večina vprašanih na Poljskem in Danskem (70 odstotkov), Združenem kraljestvu (57), Estoniji (56) in na Portugalskem (54). Relativna večina podpira namenjanje več sredstev za vojsko tudi v Romuniji, Španiji, Franciji, na Madžarskem (45 odstotkov), v Nemčiji (47) in Švici (40). Izmed sodelujočih držav je edina izjema Italija, kjer temu »odločno« ali »delno« nasprotuje 57 odstotkov vprašanih.