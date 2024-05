Zlata palma za film Anora režiserja Seana Bakerja

Na 77. filmskem festivalu v Cannesu je najprestižnejšo nagrado, zlato palmo, prejel film Anora neodvisnega ameriškega režiserja Seana Bakerja.

Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, je prejel film All We Imagine as Light indijske režiserke Payal Kapadia. V konkurenci za nagrado je bilo letos 22 filmov.

Anora, tragikomedija z elementi gangsterskega filma pripoveduje o striptizeti Ani, ki spozna oligarhovega sina Vanjo. Mladenič se v mladostniški nepremišljenosti že po nekaj dneh poroči z Ani, na veliko nezadovoljstvo svojih staršev. Kritiki so film pohvalili zaradi duhovitosti, odličnih igralcev in nepričakovanih preobratov. V glavni vlogi je zaigrala Mikey Madison.

Film All We Imagine as Light režiserke Payal Kapadia prinaša zgodbo dveh medicinskih sester v Mumbaja, ki se zbližata v mestu z 20 milijoni ljudi.