Agenti filmskih zvezd, varuške in psihiatri hkrati

- Francoska satirična serija, ki se ukvarja z zapleti in odnosi med agenti in njihovimi zvezdniškimi varovanci, je že od oktobra 2015, ko so jo začeli predvajati na kanalu France 2, postala velika uspešnica – ogledalo si jo je več kot štiri milijone Francozov. Ko jo je začel predvajati Netflix, je postala senzacija, do januarja letos si jo je po pisanju revije Forbes ogledalo več kot 70 milijonov ljudi, po gledanosti je celo presegla miniserijo Damin gambit.



- Will Gompertz za BBC jo je neskromno imenoval »mojstrovino sodobne televizije«, inteligentno, romantično, presenetljivo in zelo zasvojljivo satiro z izdelanimi značaji. Če bo zgodovina presodila, da je obdobje lockdowna zlata doba televizije, piše Gompertz, »potem je ta serija gotovo med najbolj bleščečimi dragulji v kroni«.



- Igre moči, odnosi v kolektivu, ki so dejansko podobni družinskim odnosom, male izdaje, prevare, razočaranja, združevanje dveh, treh proti ostalim, opravljanje, zavist, prikrivanje resnice in večna dilema – ustvarjati umetnost ali delati posel, ki jo poznajo vsi ustvarjalci na vseh koncih sveta.



- Vsi kritiki so si edini, da je najbolj intriganten lik v seriji tekmovalna, strastna agentka Andréa Martel; ženska, ki strastno zapeljuje ženske, vara, se poigrava, ki se predaja delu in zabavi z enako strastjo, a po prečuti noči vstane in je na svojem mestu, z mačkom, a neustavljiva, z jezikom, ostrim kot britev.



- Vsako epizodo začini nastop katere od velikih zvezd, ki igrajo karikirano, ironizirano različico same sebe. In tako iz epizode v epizode v dnevne sobe vstopajo Monica Bellucci, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Juliette Binoche, Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg, legendarni igralec Fabrice Luchini, v zadnji sezoni celo edina nefrancoska zvezda Sigourney Weaver, medtem ko zadnjo, poslovilno epizodo četrte sezone zaokroži Jean Reno.



- Medtem ko Juliette Binoche v hotelski sobi vadi svoj govor za slovesnost v Cannesu, jo na kosilo na svojo jahto vztrajno vabi eden od filmskih mogulov in ji pošilja neokusno ekstravagantne šope rož. Veliki producent, ki ji, kot pove naveličana Binoche, že leta ne da miru, je vztrajen, ona pa tudi, nikakor se ne misli srečati z njim, pove agentki Andréi – in Andréa je tam zato, da zadevo uredi. Umetniški direktorici zaključne ceremonije v Cannesu razloži, »da nismo v 19. stoletju, da njena klientka ni kurtizana, in če se Binoche ne želi dobiti s tem tipom, ne glede na njegov vpliv, se pač ne bo«. A ne gre tako lahko.