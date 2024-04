V nadaljevanju preberite:

V torek je ministrica za zdravje povedala, da mediacija med vlado in zdravniškim sindikatom Fides žal ni bila uspešna. To je bil dan, ko je Dušan Keber javno predstavil svojo novo knjigo Solidarnost in pohlep, v kateri je objavil kolumne, ki jih je na temo javnega zdravstva pisal med letoma 2005 in 2023. Čeprav dogodka po konceptih nista imela dosti skupnega, se je pokazalo, da se je na koncu v zadevah javnega dobrega dejansko treba zateči k načelnim sistemskim rešitvam, nad katerimi mora bedeti država in ne kdo drug, ki bi nad načelne sistemske hotel postaviti parcialne rešitve.