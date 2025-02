Čeferin: V Evropi je šlo predaleč. Politika se mora vprašati, kaj dela narobe

V nadaljevanju preberite:

»V Evropi je šlo predaleč. Politika bi se morala vprašati, kaj dela narobe,« nam je v ekskluzivnem intervjuju za Sobotno prilogo Dela, ki je že danes na voljo spletnim naročnikom, zatrdil Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe). Ujeli smo ga med izločilnimi boji v ligi prvakov, ki je doživela opazno reformo. Pogovarjali smo se o nogometu, še več o geopolitičnih spremembah v svetu.

Čeferin je aktivni državljan EU in rad izrazi svoje mnenje. Ni mogel skriti razočaranja nad aktualno evropsko politiko in potezami, s katerimi so politiki pripeljali EU v irelevanten položaj v kontekstu odločanja o pomembnih geostrateških tematikah.

»Tako navijači, kupci medijskih pravic kot sponzorji so navdušeni nad prenovljeno ligo prvakov, vsi bi bili radi zraven tudi v obdobju 2027–2030. Liga prvakov je postala nepredvidljiva, možnosti imajo tudi manjše ekipe,« je zatrdil Čeferin. Toda ne spreminja se le liga prvakov, ampak tudi okolje, v katerem živimo, stara celina postaja nepomemben globalni igralec.

»EU je zapovedala, da mora biti zamašek od plastenke pritrjen. To je odlično (smeh). S tem se res splača ukvarjati, če sem lahko sarkastičen. Drugje izumljajo visoko tehnologijo, ki nas prehiteva. Nočemo sodelovati s Kitajsko, četudi ne vem, zakaj ne. Nočemo sodelovati z nikomer, zdaj še ZDA nočejo z nami. Ne vem, kako se bomo znašli v tem položaju,« se sprašuje Čeferin.

»Vsi imamo dovolj politične korektnosti. Pri nas, v zahodnem svetu, svobode govora ni več. Ne moreš več povedati, kaj si misliš. Na eni strani so desni populisti, ki imajo preprosto retoriko – prebežniki vam jemljejo službe in se ukvarjajo s kriminalom, zaradi propagande družin LGBT ne bo več, uničili vam bodo otroke ... To je tako poenostavljena populistična retorika, da jo lahko razume vsakdo. Na drugi strani je zahodna mainstreamovska politika (ta ni ne leva ne desna) in večina mainstreamovskih medijev, ki nagovarjajo ljudi z intelektualno-arogantne višine. Ne želijo se pogovarjati z ljudmi in jim ne dovolijo izražati mnenja,« je prepričan Čeferin.

Predsednik Uefe nam je v obširnem intervjuju prav tako pojasnil, s čim so ga navdušili princ William, katarski emir in papež Frančišek. Odgovoril je tudi na vprašanji o slovenski politiki in Robertu Golobu ter Janezu Janši, izpustili nismo niti napovedi višjih davkov, ki jih je na mizo dala slovenska vlada.