Prepovedano bo trditi, da Ljubljanica teče proti Zagrebu in Beogradu

Aktualna polemika okrog »primera Jarni« in nacionalne pripadnosti hrvaške nogometne legende je najmanj licemerska, če ne celo smešna – v času, ko je mlada srbska turbo zvezdnica Aleksandra Prijović petkrat razprodala zagrebško Areno, ta vikend pa bo petič v tem tednu razprodala osiješki Gradski vrt … Ista Aleksandra, ki so jo ob prelomu stoletja kot otroka pregnali iz Belega Manastirja.

Če pogledamo nekatere ankete na Hrvaškem, imajo ljudje res dovolj politične korektnosti. Zanimivo, to je nedavno v intervjuju za Delo zatrdil Aleksander Čeferin – ki, mimogrede, pogosto izpostavi, da navija za Slovenijo, četudi je predsednik vseh 55 članic Uefe … Naj drži pesti za Vanuatu?

In tudi Matjaž Kek, ki je vodil Rečane v omenjeni tekmi s Sevillo, ne skriva, da je po srcu bolj vijoličast od vodje Viol. Saj to vsi vemo. Kek zaradi tega ni slabši selektor, predsednik Uefe pa od leta 1954 ni užival takšne podpore, kot jo uživa v obdobju po 14. septembru 2016 … Številni športni novinarji so nekoč držali v rokah šale navijaških skupin Olimpije in Maribora, nekateri to počno še danes.