Ali sploh še potrebujemo mednarodno pravo?

V nadaljevanju preberite:

Vnebovpijočih kršitev mednarodnega prava in nespoštovanja resolucij VS OZN ter odločitev mednarodnopravnih sodnih teles je bilo zadnje čase kar nekaj. Rusija je s svojo agresijo na Ukrajino poteptala ustanovno listino OZN, ki državam zapoveduje spoštovanje suverenosti in ozemeljske celovitosti ter prepoveduje uporabo sile razen v samoobrambi. Rusija je tudi ignorirala zapoved Meddržavnega sodišča, da ustavi neizzvano invazijo na sosednjo državo.