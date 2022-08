Bolečina, zvesta spremljevalka baleta

V nadaljevanju preberite:

SNG Opera in balet Ljubljana v zadnjih letih doživlja preporod, tudi na krilih pomlajenega baletnega ansambla. Med odličnimi plesalci in plesalkami izstopa Nina Noč, ki je že kot mlada balerina opozorila nase z izjemnim talentom, predanostjo in trdim delom.