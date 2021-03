Brat dvojček in očim ter vse se začne in tudi konča z mamo

V nadaljevanju preberite:

Nekatere knjige povzročijo urnebes, tudi La familia grande ga je. Pariška scena, posebno tista na levem bregu, se je zmedla, kajti nazadnje je izšlo tudi na papirju, kar so mnogi slišali po kuloarjih. Odvetnica in univerzitetnica Camille Kouchner, hči Bernarda Kouchnerja, soustanovitelja organizacij Zdravniki brez meja in Zdravniki sveta ter ministra v različnih vladah od Mitterranda do Sarkozyja, je napisala knjigo o incestu. Pretresljiva zgodba o prepovedanem »razmerju« med bratom dvojčkom in očimom ni literarna izmišljija, ampak resnična bolečina.