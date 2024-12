(KOLUMNA) Branje je od nekdaj nevarno za avtoritarne oblasti

V nadaljevanju preberite:

Od nekdaj so me privlačile zgodbe o literarnih salonih 17. in 18. stoletja, ki so jih, sploh v Parizu, velikokrat vodile posebne samosvoje ženske. Najstarejša kavarna v Parizu Café le Procope se je odprla med vladavino Ludvika XIV. in prvič postregla s temno grenko tekočino, ki ji pravimo kava. Med francoskim razsvetljenstvom se je tam rodila Enciklopedija, oba brata Gautier, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson so tam srkali temno rjavo tekočino in reševali svet.

Kavarno Les Deux Magots, ki stoji poleg ene najstarejših cerkva Saint-Germain-des-Prés, so najprej posvojili Paul Verlaine, njegov ljubimec Arthur Rimbaud in Stéphane Mallarmé, kasneje Oscar Wilde, James Joyce, Djuna Barnes. Tam naj bi Pablo Picasso za mizo v kotu zagledal fotografinjo Doro Maar, ki je zabadala nož med prste na dlani, da bi pritegnila njegovo pozornost ...