Med obnovljivimi viri in jedrsko energijo: Kako do stabilne in čiste energije?

V nadaljevanju preberite:

Oskrba z energijo je temelj vsake družbe. Pomen tega dejstva so pred nami občutile že številne civilizacije, zaradi globalnih spopadov velesil pa ga vedno bolj čutimo tudi mi. V 70. letih prejšnjega stoletja so očetje slovenske energetike postavili jasno vizijo oskrbe z električno energijo – tretjino energije iz jedrske, tretjino iz vodnih elektrarn in tretjino iz premoga. Na sadovih njihovega poguma smo postavili konkurenčno gospodarstvo, ki je zagotovilo stabilno ekonomsko jedro in Slovenijo postavilo ob bok najbolj razvitim državam sveta. Zavedamo se, da bo verjetno prav naša generacija morala stopiti v njihove čevlje, zbrati pogum in začrtati smer razvoja energetike, ki bo našo zeleno domovino peljal v svetlo, čisto prihodnost.

Z zaskrbljenostjo opažamo, da se dokumenti o nacionalni energetski politiki stalno podaljšujejo in postajajo vse bolj zapleteni, zapisani cilji postajajo vse bolj ambiciozni, predlagane rešitve pa se pogosto opirajo na neobstoječe, nepreverjene tehnologije, ki še niso komercialno dostopne in že v izhodišču ne pripomorejo k večji energetski učinkovitosti. Vprašanje o tem, kako bomo nadomestili fosilne energijske vire in prestrukturirali oskrbo z energijo, na način, ki bo ekvivalentno nadomestil današnjo oskrbo in hkrati intenzivno zmanjšal vplive na okolje, pa še vedno ostaja nerešeno.