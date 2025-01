Miti o jedrski energiji z vprašanji, na katera moramo odgovoriti pred odločanjem

V nadaljevanju preberite:

Ob peti reviziji Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in po propadlem poskusu hitrega referenduma in odločitvi o gradnji drugega (in tretjega) bloka Nek bi se morala strokovna javnost in vsi davkoplačevalci vprašati, ali imamo dovolj podatkov za kompetentno in informirano odločanje. Ne bi bilo dobro, da se javnost ujame v past polresnic ali celo laži, kot se je to dogajalo pri projektu Teš 6 in Premogovniku Velenje. Tudi ne bi bilo dobro, da se investicija med gradnjo podraži za faktor Pi.

Avtor v besedilu naniza deset trditev, ki imajo status aksiomov, a jih je vendarle smiselno postaviti pod drobnogled.