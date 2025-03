V nadaljevanju preberite:

V prispevku, objavljenem v Sobotni prilogi 25. januarja 2025, sem osvetlil deset mitov o jedrski energiji – z edinim namenom, da stopimo dva koraka nazaj in razmislimo o naši energetski prihodnosti in domači energetski mešanici. V tem prispevku navajam še naslednjih deset mitov. Upam, da si bomo vzeli čas za pregled in analizo vseh možnih scenarijev, kot jih obravnava nacionalni energetski in podnebni načrt.