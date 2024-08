V nadaljevanju preberite:

Hotel Karmen ni več hotel. Od nekdanjega hotela so ostale samo še sobe Karmen. Izgubil je kategorijo, ne ustreza več nobenemu standardu, ne hotelskemu ne gradbenemu. V sobo Karmen se nastanim prav zaradi »osvoboditve« od standardizacije, od hotelskih predpisov in pravilnikov, ki določajo, kakšne so na počitnicah moje potrebe in kakšno naj bo moje počutje. Da potrebujem mini bar in televizijo v sobi ter tekstilni tlak s vzorcem, kjer se ne vidi madežev in druge umazanije. Soba Karmen je prevelika za standardno enoposteljno hotelsko sobo. Vendar je to prostor, ki ima prav zaradi neprenove še svojo identiteto. Soba ni podobna inflaciji drugih, bolj ali manj tematskih, vendar generičnih standardnih sob v prenovljenih hotelih, kjer prevladuje beige ali svetlo rjava barva ali temen les wenge. Soba Karmen je nadstandard vsem, ki težijo k avtentičnosti in iščejo drugačno izkušnjo.