Nagrajujemo!

Plečnikov dom je portret njegove osebnosti, njegovega zanimanja za germansko, slovansko, romansko, grško, etruščansko kulturo in kulture Daljnega vzhoda.

Tu je njegov mikro- in makrokozmos hkrati, ki ga znotraj gradbene strukture hiše ustvarjajo zbrani artefakti: stoli, postelja, kad, prostostoječa omara, vgrajene omare, skice, risbe, delovno orodje, knjige, zapiski, svečniki, obleke, fotografije, polizdelki in najdeni izdelki. Njegov dom je močen stimulans, ki obiskovalca navdihuje in mu omogoča skorajda intimen stik z ustvarjalnim procesom arhitekta in njegovim načinom življenja.

V hiši niso predstavljeni njegovi projekti v celoti, ampak le fragmenti, vzgibi, ki so se ali pa se niso naknadno materializirali v končnem projektu ali njegovi izgradnji. Prav ti fragmenti so zaradi svoje nedokončnosti močni in odprti za različne individualne interpretacije in asociacije.

Pred dvema letoma sem po izvolitvi prevzel vodenje upravnega odbora sklada, katerega letni izbor in podelitev Plečnikovih nagrad je od samega začetka osnovna in (trenutno) tudi edina dejavnost. Osnoval sem delovno skupino, ki se je poleg pravne ureditve statusa sklada začela ukvarjati z dvema zadevama, povezanima z nagradami: kaj je njihovo poslanstvo in učinek ter kako Plečnikove nagrade najbolje komunicirati z javnostjo.

Bila je to zelo provokativna diskusija za naslovom Zmagujemo?, kjer sta med drugimi sodelovala štipendist Line iz Francije in kurator programa iz Fundacije Mies van der Rohe iz Barcelone, ki vsaki dve leti podeljuje evropsko arhitekturno nagrado.

Zanimivo je, da socialna stanovanjska gradnja do nedavnega ni bila predmet izbora nagrad; evropske nagrade so bile podeljene reprezentativnim zgradbam, dokler se ni žirija leta 2017 odločila, da nagrado podeli prenovi stanovanjskega naselja v Amsterdamu. Smelo dejanje žirije, ki da prednost prenovi pred novogradnjami in stanovanjski gradnji pred koncertnimi dvoranami, knjižnicami in drugimi monumenti, je vplivalo na številne prijave stanovanjskih objektov arhitektov za to nagrado dve leti kasneje. Izbor del in nagrajevanje je kreativni proces žirije. In končno, nagrade tako vplivajo posredno tudi na arhitekturno produkcijo. So hkrati odmev in marker.