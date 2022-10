Če bi me povabili v Dražgoše kot govorca, bi šel

V nadaljevanju preberite:

V nedeljo zvečer je bil Anže Logar sicer dobre volje, a osredotočen na nadaljnji potek kampanje. V štabu je nazdravil šele po tem, ko je opravil vse medijske obveznosti. Rezervnega scenarija ni, njegova želja, kot pravi, je zmaga na predsedniških volitvah. Da se bo odpravil nanje, se je odločil že pred enim letom.

»Moja drža je drža zmernega politika – nekoga, ki prisluhne in razume drugače misleče ter skuša najti skupne točke z vsemi. Če mi kdo očita takšno držo, to pomeni, da prisega na politiko delitev. Ta je meni tuja. V celotni politični karieri si prizadevam za pomiritev strasti in zbliževanje. Zato je glas zame glas za zmerno politiko,« pravi.

V intervjuju za Sobotno prilogo pojasnjuje, kakšen predsednik republike bi bil, kako bi sprejemal odločitve in tudi o tem, ali se je SDS spremnila. Pojasnil je tudi, kakšen je njegov odnos z Janezom Janšo.