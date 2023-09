Če je sistem financiranja nestabilen, perspektivni znanstveniki odidejo

V članku lahko preberete:

Dr. Jana Kolar je od leta 2015 izvršna direktorica srednjeevropskega raziskovalnega konzorcija Ceric. Je predsednica upravnega odbora Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture (ESFRI). Spada med najboljše poznavalke evropske in slovenske raziskovalne politike.

Po študiju kemije je v Narodni in univerzitetni knjižnici skrbela za stare knjige in preučevala procese, ki vplivajo na njihovo obstojnost. Restavrirala je marsikatero starodavno, redko in dragoceno knjigo. Leta 1998 je s tezo Vpliv konzervatorskih postopkov na obseg razgradnje celuloze doktorirala na ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Mandatar za sestavo vlade dr. Janez Drnovšek jo je leta 2000 povabil, da bi kot nestrankarska izvedenka prevzela vodenje ministrstva za kulturo. Po krajši politični krizi, ki jo je povzročilo stališče koalicijske ZLSD, da mora kulturni resor voditi strankarsko opredeljena oseba, se je kandidaturi odrekla. V vladne sfere se je vrnila leta 2009 kot direktorica direktorata za znanost na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Zadnje desetletje je največ delala v tujini – med drugim kot članica skupine, ki je svetovala avstrijskim ministrom za znanost.