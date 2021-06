Smo v položaju, ki si ga pred letom nismo upali predstavljati

V intervjuju preberite:



»Bančniki smo poenoteni. Pisno pozivamo BS in tudi druge institucije k širšemu družbenemu dialogu, v katerem bi opredelili, kakšno družbo sploh pričakujemo. Na žalost govorimo zidu. Šokiralo me je, da smo se vodstva bank v enem letu od začetka epidemije imela s svetom BS priložnost srečati le dvakrat. Kljub pisni zahtevi po sestanku na temo zadevnih omejitev, ki so jo podpisali vsi predsedniki in predsednice slovenskih bank in hranilnic, pa sestanka ni bilo,« nam je v pogovoru povedal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, kritičen do »omejevanja kreditiranja prebivalstva do mere, kot ga ne poznamo nikjer na svetu.« Slovensko prebivalstvo je po njegovem »prikrajšano pri dostopu do bančnih storitev, zato prihaja do izrazitega razslojevanja v družbi.«



Z njim smo se pogovarjali o zdajšnji kondiciji slovenskega gospodarstva, poslovanju banke, moratorijih, ležarinah, stigmatizaciji bančnikov, vračilu milijardnega vložka davkoplačevalcev, selitvi možganov v Beograd, konkurenčni OTP banki, morebitni prodaji palače na Trgu republike, želji po vstopu na Hrvaško in drugih aktualnih temah.