EU je kos izzivom in lahko doseže cilje. Le ohraniti moramo enotnost

Slovenija in Nizozemska imata po besedah njene finančne ministrice in podpredsednice vlade Sigrid Kaag »vseskozi zelo dobre odnose in v strateškem interesu naše države je, da še poglobimo že tako odlične medsebojne vezi. Zelo dobro trgovinsko sodelujemo, menjava znaša 1,7 milijarde evrov letno, od tega je milijarda izvoza. Več kot 20 nizozemskih podjetij aktivno deluje v Sloveniji, imate zelo ugodno poslovno okolje z veliko priložnostmi. Veleposlanik mi je povedal, da imate kar nekaj podjetij, ki zares izstopajo, in nekatere blagovne znamke, za katere morda niti ne veste, da so slovenske. Ob tem pa tudi tesno sodelujemo prek centra za odličnost v financah, ki ga podpiramo kot ministrstvo za finance. Poleg tega je še toliko pomembnih tem, s katerimi se trenutno ukvarjajo evropski ministri za finance. Zato je bilo koristno izmenjati mnenja s slovenskim ministrom za finance in njegovo ekipo.«

Kakšni so pogledi finančne ministrice ene od štirih varčnih držav na predlagana nova fiskalna pravila in cenovno kapico na energente? Kako je po besedah sogovornice Unija, sicer »skovana v krizah,« odporna na šoke na zadnjih let? Kako ocenjuje možno sodelovanje med državama? Kako vidi pomoč Ukrajini in njeno prihodnjo obnovo? Zakaj je Nizozemska med vodilnimi državami pri zavzemanju za trajnostno financiranje in boj proti podnebnim spremembam?