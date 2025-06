Ko psi vojne dobijo besedo: Kako sta ZDA in Izrael zlomila mednarodno pravo

V nadaljevanju preberite:

Vzporednic z Bushevim napadom na Bagdad, ko je Colin Powell, takratni ameriški zunanji minister, predstavljal lažne podatke o iraškem orožju za množično uničevanje, je v resnici veliko. Na dlani je, da je iraški duh takrat za vselej ušel iz steklenice. Hans Blix, vodja inšpektorjev OZN v Iraku, mi je pozneje v intervjuju dejal, da so takrat premetali ves Irak. A vse, kar so našli, je bil hladilnik, poln marmelade, v eni od Sadamovih vil ... Po katastrofah v Afganistanu in Iraku in po tokratni vojni proti Iranu (ki še ni končana) je dokončno jasno, kdo je zdaj glavni destabilizator vse bolj nemirnega Bližnjega vzhoda. Ne Iran, ampak Združene države Amerike in Izrael.

Vlada v Jeruzalemu ima zdaj, kot se je hvalil Netanjahu, denimo odprtih kar sedem front. Vojska napada in ubija brez odmora, Izraelci pa se kljub temu še vedno razglašajo za žrtve svoje »nevarne soseščine«. Mrtvih v teh vojnah je vedno več. Gaza se je pod Netanjahujem iz največjega zapora spremenila v največje množično grobišče na svetu. In Evropska unija vse to neprikrito podpira