Geopolitika v času vojne

Minilo je devetnajst mesecev in vojna v Ukrajini je geopolitična konstanta, ki definira mednarodno politiko. Ampak Združene države so že globoko v predsedniški kampanji in tudi Evropa je pred nizom pomembnih volitev, od oktobrskih na Poljskem do volitev v evropski parlament prihodnje leto. Medtem se povečuje mednarodni pritisk za končanje agresije, obenem se zdi, da bi se vojna lahko nadaljevala v nedogled, papež Frančišek poziva Nato, naj »ne laja na ruskih mejah«, Kitajska pa, kakor zna samo ona, stoično opazuje.

Vojna v Ukrajini ne teče po nikogaršnjem načrtu in zamišljanje njenega prihodnjega poteka je postalo skoraj nemogoče. Vse težje si je predstavljati zmagovalca ali poraženca, razvidni so samo izčrpanost in uničenje in žrtve ene in druge strani, neznosna količina materialnih, političnih, družbenih ruševin.