Glas teži k harmoniji, glava pa h kaosu

Eden – tisti, ki vsakokrat, ko sedemo k intervjuju, reče, da on bo bolj trivie govoril, in jih potem ne – je v času odraščanja mesece in mesece trgal iz Brava kose papirja, iz katerega je potem na steni zložil in zalepil nekajmetrski plakat Nene, drugi se je s precejšnjim občutkom potapljal v svet stripov in postal ilustrator. Nekje vmes sta se našla – in si v prijateljstvu ter glasbi dala dolgo in polno zavezo.

Boris Benko in Primož Hladnik sta se tokrat prvič preizkusila v pisanju dramskega besedila in režiji gledališke predstave. Naslov ima Proces{i} in je te dni na sporedu novomeškega Anton Podbevšek Teatra. Pravzaprav gre za sojenje in na zatožni klopi bo sedela K. (igralka Katarina Stegnar).

Vljudno vabljeni na javno sojenje. Dosmrtno javno sojenje. Brez možnosti pomilostitve. Projekt – koktajl žive glasbe in monodrame – obeležuje stoletnico smrti najbolj znanega členonožca med pisatelji, Franza Kafke.