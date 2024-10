(OCENA) Duo Silence: Proces(i)

V nadaljevanju preberite:

Ob intenzivnosti odrskih prizorov, vrhunski interpretaciji dramske predloge Katarine Stegnar in sublimnosti magičnega vokala Borisa Benka je konstantna intenzivna estetska in čutna identifikacija. Vključno s svojevrstno ecriture corporelle, saj »tribunal, ki vodi postopek proti K., strogo sankcionira vse oblike nedolžnosti, na srečo pa dovoljuje glasbene in plesne točke«. Čeprav se predstava odvija na odrski distanci in z dominacijo avtonomne odrske realnosti, je občinstvo z obenem dovolj decentnim in dovolj prepričljivim preskokom med narativnim in nenarativnim neposredno involvirano.