Glasba je bila prva zavestna razpoka v našem doživljanju sveta

Pred tedni je pri založbi Cambridge Scholars Publishing izšla knjiga Gregorja Tomca Music as a Spandrel of Evolutionary Adaptation for Speech: The Doors of Imagination (Glasba kot obvod evolucijske adaptacije za govor: vrata imaginacije). Če na glasbo gledamo skozi očala darvinovske evolucijske teorije, se zdi, da nima posebnega smisla. Hkrati je glasba, tako Tomc, sociolog in kulturolog, ki se zadnji dve desetletji ukvarja s kognitivno znanostjo, preživeli relikt cepitve vokalizacije na govor in petje.

»Glasba je zavestno proizvajanje tonov v melodiji, ritmu, harmonskih zaporedjih ipd., ki v aktivira sistem nagrajevanja v možganih, da v nas vzbudi občutenje ugodja, z empatičnim vživljanjem pa še primarna čustva,« je kratki odgovor na vprašanje, kaj je glasba.