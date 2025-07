Globalni sever in globalni jug sta v vsaki državi

V nadaljevanju preberite:

Vladni odloki na Kitajskem imajo vedno gromozanske posledice, saj spreminjajo življenje 1,4 milijarde ljudi. Obsežne učinke je imela tudi odločitev Deng Xiaopinga, naj Kitajska opusti vaške komune in se usmeri v gospodarski razvoj in večjo globalno odprtost.

Čeprav je Kitajska naredila velik korak naprej, saj se je iz revščine dvignilo več kot 600 milijonov ljudi, je več kmetijskih strokovnjakov prepričanih, da ukinitev vaških komun leta 1982 ni bila posrečena. Ohranile so se zgolj redke, saj mnogi kmetovalci niso imeli poguma, da se uprejo vladnemu ukazu.

Ljudske komune so na Kitajskem ustanovili leta 1953 (po zemljiški reformi), v veliki meri po vzoru sovjetskih kolektivnih kmetij, kot obliko kolektivne podeželske proizvodnje, pa tudi kot formulo za kolektivno življenje »na poti do uresničitve socializma«. Na ta način so množično uporabljali obdelovalne površine, pri čemer so poenotili delovno silo in vse druge vire. Več kot 53 tisoč ljudskih komun je vključevalo skoraj 200 tisoč podeželskih družin, katerih življenje je bilo v celoti organizirano znotraj komun.

Tovrstno ureditev pri pridelavi hrane zagovarja tudi Lau Kin Chi, profesorica kulturnih študij in trajnostnega razvoja. V Ljubljano je prispela kot predavateljica na Mednarodno poletno šolo politične ekologije, kjer so se posvetili strategijam za pravični zeleni prehod.