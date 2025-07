V nadaljevanju preberite:

Spor med državo in Petrolom zaradi regulacije cen pogonskih goriv je presegel meje dobrega okusa in marsikdo, če ne celo večina, ima o sporu napačno predstavo. Prvič je treba opozoriti, da ne gre za spor med državo in Petrolom, ampak med državo in vsemi prodajalci pogonskih goriv. Petrol se je le bolj javno izpostavil.