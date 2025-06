Petrol od države pričakuje 68,8 milijona evrov

»Družba Petrol je 3. junija 2025 na Državno odvetništvo Republike Slovenije vložila predlog za mirno rešitev spora v višini 68,6 milijona evrov kot nadomestilo za škodo, nastalo zaradi regulacije cen energentov v obdobju od 21. junija 2022 do 17. junija 2024. Zahtevek temelji na oceni škode, ki jo je pripravila mednarodno priznana analitična družba Frontier Economics,« je družba objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze. Hkrati so vladi posredovali predlog za prenehanje regulacije cen naftnih derivatov.

Petrol, ki ga vodi Sašo Berger, se je seznanil tudi s posodobljeno študijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki ugotavlja, da regulacija cen naftnih derivatov ne prinaša družbenih koristi, zmanjšuje konkurenčnost, ne spodbuja naložb v obnovljive vire ter ni učinkovit instrument za omejevanje inflacije.

»Študija obenem potrjuje večkrat izražene pomisleke družbe Petrol, da so maloprodajne cene goriv v Sloveniji med najvišjimi v regiji, predvsem zaradi nesorazmerne davčne in trošarinske obremenitve, ki danes predstavljata kar okoli 57 odstotkov končne cene goriva, marže trgovcev pa so med najnižjimi v Evropi, pri čemer trenutno veljavna metodologija izračuna ne upošteva vseh stroškov, ki družbi nastajajo pri izvajanju uredbe o obnovljivih virih energije v prometu,« so sporočili iz Petrola.

Delničarji bodo prejeli 2,1 evra bruto dividende na delnico.