Velika jedrska elektrarna in majhna država ne gresta skupaj

V Krški kotlini zaradi globalnega segrevanja ni več tako izrazitih temperaturnih inverzij kot pred desetletji. A skrb vzbujajo znanstveni dokazi, da se je naravno globalno segrevanje v več primerih v geološki zgodovini ustavilo s podnebnim zlomom zaradi ustavitve Zalivskega toka, nazadnje pred dvanajst tisoč leti.

Zadnje, šesto poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC, 2021) ocenjuje, da je majhna verjetnost, da bi se kaj takega zgodilo do konca tega stoletja. Vendar dodaja, če se to vseeno zgodi, bo povzročilo zelo hitre spremembe regionalnih vremenskih značilnosti z močnim vplivom na ekosisteme in človekovo dejavnost.