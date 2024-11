Koliko nas bo stal energetski prehod?

V nadaljevanju preberite:

Obdobje pred referendumom o morebitni gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) je ponujalo izvrstno priložnost, da v državi opravimo celovito strokovno diskusijo o konceptu razvoja elektroenergetskega sistema (EES) v Sloveniji. Na žalost te priložnosti nismo izkoristili.

V predreferendumski diskusiji bi morali celovito strokovno pretehtati vse vidike možnih scenarijev razvoja z namenom, da se doseže strokovni konsenz glede optimalnega EES z ozirom na zastavljene cilje, naravne danosti, okoljske in ekonomske omejitve. Na tem referendumu bi namesto o tem, ali smo za jedrsko energijo ali ne, morali odločati o tem, kakšen naj bi bil optimalni koncept razvoja slovenske energetike. V strokovni javnosti so kriteriji glede tega jasni – optimalni elektroenergetski model mora zadostiti vsaj naslednjim petim kriterijem: kriteriju dejanskega razogljičenja proizvodnje električne energije in gospodarstva, kriteriju zadostnega obsega električne energije za potrebe razvoja in zamenjave fosilnih virov z nizkoogljičnimi viri energije, kriteriju zanesljive oskrbe z električno energijo in stabilnosti elektroenergetskega sistema, kriteriju ohranitve biodiverzitete in kriteriju konkurenčnih cen električne energije glede na druge države EU.