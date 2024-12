Slovenija je že več kot 50 let jedrska država

V nadaljevanju preberite:

Prvega decembra 1974, torej pred natanko 50 leti, je Josip Broz - Tito v Vrbini pri Krškem položil temeljni kamen za prvo in edino jedrsko elektrarno v nekdanji Jugoslaviji. Vzhodnoevropski kolegi še vedno z začudenjem sprašujejo, kako je socialistična Jugoslavija lahko izbrala ameriškega ponudnika jedrske tehnologije, ko pa so vse druge države s tega interesnega območja morale uporabiti rusko. Za drugo jedrsko elektrarno 50 let pozneje so bili Rusi in Kitajci izločeni, zahodni ponudniki pa morajo še zgraditi stabilne dobavne verige.

»Želje govorcev na slovesnosti ob položitvi temeljnega kamna 1. decembra 1974, da naj elektrarna uspešno opravi svojo nalogo, so bile odsev takratnih okoliščin. Preskrba z električno energijo je bila nezanesljiva, kar je oviralo gospodarski in družbeni razvoj. Slovenija in Hrvaška, katerih elektrogospodarstvo je v enakih deležih financiralo gradnjo, sta si hoteli zagotoviti večjo energetsko samooskrbo,« pravijo v Nuklearni elektrarni Krško (Nek).