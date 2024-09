Kaj pa, če sem res boginja?

V nadaljevanju preberite:

Pevska muza legendarnega argentinskega skladatelja, ustanovitelja sloga novi tango (tango nuevo) in vrhunskega bandoneonista Astorja Piazzolle, pri častitljivih štiriinosemdesetih in več kot šestdesetih letih na odrih nastopa, poučuje in vodi radijsko oddajo. Sodelovanje se je začelo leta 1968, ko je postala prva María v Piazzollovi mali operi (operita) María de Buenos Aires na besedilo urugvajskega pesnika Horacia Ferrerja. V sedemletnem razmerju s komponistom je krstno izvedla vrsto vokalnih del ustvarjalnega tandema, predvsem svetovno uspešnico Balada za enega norca (Balada para un loco). Z izjemnim altom je Amelita Baltar ustvarila nov slog interpretacije tanga. María de Buenos Aires je bila letos uprizorjena v Ljubljani. Z Amelito sva se pogovarjala v njeni najljubši kavarni v četrti Recoleta v Buenos Airesu.